agenzia
Borsa: Milano prosegue in calo con le banche
In controtendenza Leonardo +2,4%
MILANO, 18 AGO – La Borsa di Milano prosegue la seduta in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,28% appesantito dalle banche che perdono più di tutti. La Popolare di Sondrio perde l’1,5%, Mps l’1,29%, Unicredit l’1,25%, Banco Bpm l’1%, Mediobanca lo 0,89% e Intesa Sanpaolo lo 0,98 per cento. In controtendenza Leonardo che strappa in rialzo del 2,2%, bene anche Nexi (+1,4%), Campari (+1,4%) e Tim (+1.39%).
