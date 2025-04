Borsa: Milano prosegue scivolone (-5%) in attesa di Wall street

agenzia

Euro e spread calmi, banche limano le perdite. Male Stellantis

MILANO, 07 APR – Piazza Affari e le Borse europee continuano a vivere il loro ‘lunedì nero’, pur provando a frenare il sell off. Con i future sull’avvio di Wall street chiaramente negativi ma non in crollo verticale, nel Vecchio continente i listini peggiori sono quelli di Milano, Amsterdam e Madrid, che cedono oltre il 5%, seguiti da Parigi che ondeggia attorno alla perdita dei cinque punti percentuali. In un clima ancora molto nervoso e volatile, la Borsa di Francoforte scende del 4,6% e Londra del 4,5%, con il mercato azionario di Mosca che cede il 2,9%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ondeggia al momento piuttosto calmo attorno ai 125 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,7%. Piatto l’euro contro il dollaro a quota 1,09 euro, mentre tra le criptovalute il Bitcoin cede il 7% poco sopra i 76mila dollari. Il gas è debole in calo di circa due punti percentuali a 35,7 euro al Megawattora, con il petrolio in ribasso a New York del 2,3% a 60,5 dollari al barile. Prezzo dell’oro senza grandi sbalzi a 3.080 dollari all’oncia. Tra i titoli principali di Piazza Affari, le banche sono riuscite a ridurre le fortissime perdite dell’avvio, con Intesa, Mediobanca e Mps che comunque perdono oltre il 6%. Peggio fa Stellantis, che cede il 7,8%. Nel paniere a elevata capitalizzazione i cali minori sono accusati da Buzzi che cede il 3,4%, e da Diasorin, in ribasso del 2,8%.

