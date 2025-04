Borsa: Milano regina in Europa con le banche

agenzia

Occhi agli intrecci di offerte, sugli scudi Mediobanca

MILANO, 25 APR – Si chiude con segno positivo una settimana di rialzi sulle borse europee e Milano, con le sue banche che rimbalzano, risulta la migliore. Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,47%, Madrid segue con un +1,33%, Francoforte ha guadagnato lo 0,81%, Parigi lo 0,45% e Londra resta poco sopra la parità (+0,09%). Si attenuano le preoccupazioni per l’escalation delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, i settori delle costruzioni e dei viaggi guidano il rialzo mentre i titoli delle telecomunicazioni sono stati i più deboli. Sebbene i dettagli dei negoziati tra Cina e Stati Uniti non siano ancora chiari, gli investitori sperano che la posizione sui dazi si ammorbidisca. A Piazza Affari la stagione delle opa, opas e ops si sta per aprire e gli acquisti si concentrano sui protagonisti di queste battaglie. La prima a partire lunedì sarà l’offerta di Unicredit (+2,7%) su Banco Bpm (+2,18%) ma i fuochi artificiali si sono scatenati su Mediobanca (+6,6%) e Mps (+4,6%). Sugli scudi anche Iveco, sulle attese per il possibile spinoff e vendita della sua divisione difesa (+3,4%) e Pirelli (+3,38%) in attesa del cda sul bilancio e di un accordo sulla governance con il socio cinese. In fondo al listino Campari che lascia a fine seduta il 2,2 per cento.

