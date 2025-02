Borsa: Milano resta debole (-0,6%) in attesa di Wall street

agenzia

Positiva Mps, bene Anima (+2,5%) dopo conti. Futures Usa incerti

MILANO, 05 FEB – Le Borse europee superano la boa di metà seduta senza una direzione precisa: la Borsa peggiore resta di qualche frazione quella di Milano che scende dello 0,6%, con Amsterdam in calo dello 0,2%. Piatte Parigi e Francoforte, mentre Londra sale dello 0,1%. Bene sempre Madrid (+0,9%) sostenuta dal Banco Santander che corre del 6% a 5,2 euro dopo utili record nel 2024, con un ottimo quarto trimestre. In attesa dell’avvio di Wall street, i cui futures sono incerti, l’euro resta molto solido e cresce dello 0,3% a quota 1,041 contro il dollaro. Spread Btp Bund in lieve calo a 108 punti base, calme le criptovalute con il Bitcoin sui 98.500 dollari. L’oro continua a correggere i suoi massimi storici e ha toccato anche i 2.900 dollari, mentre nel settore energia il gas cresce di un punto percentuale a 52,5 euro al Megawattora. Debole il petrolio, che perde l’1,1% a 71,8 dollari al barile. In Piazza Affari Stm e Prysmian cedono oltre due punti percentuali, con Iveco in calo dell’1,7%. Positiva Monte dei Paschi alla vigilia dei conti 2024: il titolo cresce dello 0,7% 6,31 euro, con Mediobanca positiva dello 0,4% e Generali, in calo dall’inizio della seduta, che cede lo 0,7%. Acquisti anche su Inwit, Italgas e Mediolanum, che comunque crescono al di sotto del punto percentuale. Nel paniere a minore capitalizzazione, Anima dopo i conti cresce del 2,5% a 6,92 euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA