Borsa: Milano resta forte (+2,6% ) con l’Europa dopo Wall Street

agenzia

Bene Tim e le banche. Confermato il forte calo dei tassi sul Btp

MILANO, 14 APR – Mercati azionari del Vecchio continente sempre in chiaro recupero dopo l’avvio di Wall street grazie soprattutto alla pausa decisa da Trump sui dazi per smartphone, alcuni tipi di pc e i semiconduttori: le Borse migliori sono quelle di Milano e Amsterdam che salgono del 2,6%, seguite da Francoforte in aumento di due punti percentuali e mezzo. In un contesto sempre particolarmente volatile, molto bene anche il listino di Parigi, che sale del 2,3%, con Madrid in aumento attorno ai due punti e Londra in crescita dell’1,9%. La Borsa di Mosca oscilla attorno alla parità. Euro stabile contro il dollaro a quota 1,13 e anche lo spread Btp Bund ondeggia abbastanza tranquillo rispetto all’avvio sui 118 punti, confermando il forte calo dei rendimenti sul Btp a 10 anni che scendono di 11 punti base al 3,7%. Pochi movimenti tra le criptovalute, con il Bitcoin che tiene quota 84mila dollari. Sul fronte dell’energia il gas è ripartito con una crescita del 3% a 34,6 euro, mentre il petrolio sale di circa un punto percentuale sui 62 dollari al barile. In questo clima, in Piazza Affari spicca Tim che cresce del 4,6% a 0,31 euro anche in attesa delle firme per la compravendita di Sparkle, con Mediobanca che sale del 4,5% e Banco Bpm di quattro punti percentuali. Bene anche Mps (+3,1%), con Unicredit positiva del 2,6%. Tra i titoli principali cauta Enel, che cede lo 0,6%, mentre Amplifon è il gruppo più debole tra quelli a elevata capitalizzazione e scende dello 0,7%.

