Borsa: Milano riduce calo (-0,15%), giù Cucinelli, bene Leonardo

agenzia

Lo spread scende sotto i 129 punti. Debole Tim, sale Saipem

MILANO, 15 LUG – Riduce il calo Piazza Affari dopo oltre due ore di scambi, con l’indice Ftse Mib in ribasso dello 0,15% a 34.534 punti. Scende a 128,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano flessione di 3,5 punti al 3,75% e quello tedesco di 2,5 punti al 2,46%. Frenano Cucinelli (-2,13%), penalizzata dal rallentamento dell’economia cinese insieme a Moncler (-1,34%) e Ferragamo (-7%). Segno meno anche per Tim (-1,42%), in ordine sparso invece i bancari Bper (-1,2%), Bps (-1,07%), Banco Bpm (-0,8%), Mps (-0,77%), Unicredit (-0,26%) e Intesa (-0,12%). Pochi i rialzi, limitati a Leonardo (+2,09%), in vista di una maggior spesa militare per l’Europa in caso di vittoria di Donald Trump alle presidenziali Usa di novembre, Saipem (+1,83%), che ha annunciato due commesse in Arabia Saudita per circa mezzo miliardo di franchi svizzeri (458,98 milioni di euro), Tenaris (+1,25%) e Iveco (+0,83%). Caute generali (+0,47%), Mediobanca (+0,35%), Recordati (+0,29%), Ferrari (+0,18%) e Unipol (+0,1%). Poco variate invece Ferrari (-0,13%), Eni (+0,08%) e Stellantis (+0,04%).

