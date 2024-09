Borsa: Milano riduce il calo (-0,2%), in Europa giù moda e auto

agenzia

Burberry contagia Moncler e Cucinelli, pesante Stm

MILANO, 20 SET – Piazza Affari lima le perdite (-0,2%) insieme agli altri listini europei mentre i futures su Wall Street sono contrastati. All’indomani dell’euforia con cui i mercati hanno accolto il taglio dei tassi da parte della Fed, che ha spinto l’indice americano S&P 500 su nuovi massimi, le Borse sono in assestamento. A soffrire sono soprattutto i titoli automobilistici piegati dal revisione al ribasso della stime sull’anno di Mercedes Benz (-6,6%). L’allarme utili del produttore tedesco segue quelli lanciati di recente da Volkswagen (-2,95%) e da Bmw (-3,5%) e contagia anche gli altri produttori europei a partire da Peugeot (-2,1%) e Stellantis (-2,39%). Francoforte perde così lo 0,83%, Parigi lo 0,65%. Male poi i titoli della moda sulla scia di Burberry che a Londra (-0,46%) perde il 4,1% per il taglio del giudizio da parte di Jefferies la quale ha peggiorato la raccomandazione anche sulla svizzera Swatch (-3,66%). A Milano ne risentono Moncler (-6,4%) e Brunello Cucinelli (-4,27%) che sono le peggiori nel paniere principale insieme a Iveco (-4,74%). In controtendenza invece Italgas e Intesa, entrambe in crescita dell’1,4 per cento. Il downgrade di Asml (-2,9% ad Amsterdam) da parte di Morgan Stanley penalizza a distanza anche Stm (-3,82%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA