Borsa: Milano riparte (+0,3%), bene Stellantis ed Stm, giù Eni

agenzia

Acquisti su Pirelli e Iveco, frenano Diasorin, Amplifon e Poste

MILANO, 09 OTT – Migliora Piazza Affari nell’ultima ora di scambi con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,33% a 33.844 punti e il differenziale tra Btp e Bund tedeschi in ribasso a 131,1 punti. Sale di 1,7 punti al 3,55% il rendimento annuo italiano contro gli 0,7 punti in più di quello tedesco al 2,25%. Prosegue la corsa di Stellantis (+1,6%) su indiscrezioni di un possibile via libera del governo alla cessione di Comau al fondo One Equity Partners annunciata lo scorso 25 luglio. Sul tema il ministro delle Imprese Adolfo Urso non aveva voluto rispondere nella vigilia durante un incontro con la stampa estera. In luce anche Stm (+1,56%), Pirelli (+1,33%), Iveco (+1,17%), Erg (+1,04%) e Tim (+0,95%). Deboli Diasorin (-1,06%), Amplifon (-0,8%) ed eni (-0,58%), con il greggio in forte calo (Wti -2,2% a 71,94 dollari al bariloe) dopo l’inatteso rialzo delle scorte settimanali Usa. Riduce il calo Poste (-0,43%) mentre accelerano i bancari Banco Bpm (+0,84%), Intesa (+0,41%) e Bper (+0,15%). Gira in positivo Popolare Sondrio (+0,15%), si portano in parità invece Mps e Unicredit

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA