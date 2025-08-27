agenzia
Borsa: Milano sale (+0,27%), bene Unicredit, Saipem e Tenaris
Scivola Diasorin, deboli Mps, Prysmian e Fineco, sale Stellantis
MILANO, 27 AGO – Si conferma positiva Piazza Affari nei primi minuti di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,25% a 42.763 punti. In rialzo Unicredit (+0,96%), Saipem (+0,77%), Tenaris (+0,71%), Cucinelli (+0,65%) e Stellantis (+0,57%). ScivolaDiasorin (-3,03%) penalizzata dalla raccomandazione di ‘ridurre il peso del titolo in portafoglio’ (underweight) di JpMorgan. Deboli anche Mps (-1%), Prysmian (-0,82%), Bper (-0,62%), Mediobanca (-0,57%), Banco Bpm (-0,5%) e Intesa (-0,43%). Poco mossa Popolare Sondrio (-0,16%).
