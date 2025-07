Borsa: Milano sale (+0,5%), balzano Prysmian, Stm e Stellantis

agenzia

Lo spread si assesta a 86,2 punti. Giù Buzzi e Popolare Sondrio

MILANO, 17 LUG – Piazza Affari si conferma positiva nella prima mezz’ora di scambi, pur tornando sotto la soglia dei 40mila punti superata in apertura. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,53% a 39.974 punti, sorretto dal balzo di Prysmian (+3,32%), Stm (+2,9%) e Stellantis (+1,7%), che raddoppierà la capacità produttiva di una fabbrica in Marocco entro il 2030. Acquisti anche su Campari (+1,37%) e Iveco (+1,23%), mentre frenano Buzzi (-1,79%), Popolare Sondrio (-0,54%), A2a (-0,41%), Enel (-0,37%) e Snam (-0,32%). Sale Mps (+0,66%), poco mosse invece Unicredit (+0,28%), Mediobanca (+0,25%), Banco Bpm (+0,1%) e Intesa (+0,08%). Si assesta a 86,2 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2 punti al 3,56% e quello tedesco di 1,5 punti al 2,7%

