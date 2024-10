Borsa: Milano sale (+0,6%) con Europa dopo avvio di Wall street

agenzia

Euro e spread stabili. Corre Amplifon, deboli Leonardo ed Erg

MILANO, 07 OTT – Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in rialzo dopo l’avvio pur fiacco di Wall street: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale di un punto percentuale, seguita da Piazza Affari in crescita dello 0,6%. Positive dello 0,4% Londra e Parigi, con Francoforte e Amsterdam che oscillano sulla parità. Leggere tensioni sui titoli di Stato europei ma, trattandosi di un movimento piuttosto omogeno, gli spread restano sostanzialmente stabili, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni attorno ai 131 punti base. Piatto l’euro a quota 1,097 contro il dollaro. Sul fronte dell’energia il gas resta debole in calo di due punti percentuali attorno ai 40 euro al Megawattora, mentre il petrolio sale dell’1,5% sopra i 75 dollari al barile. In questo contesto, sul listino azionario principale di Milano corre sempre Amplifon che sale di oltre quattro punti percentuali dopo che Jp Morgan ha alzato il target price sul titolo. Nexi cresce dell’1,9%, con Unicredit, Recordati e Moncler in aumento dell’1,7%. Forte Eni (+1,4%), fiacca Tim in ribasso di mezzo punto, deboli Leonardo (-1%) ed Erg, che cede un punto percentuale e mezzo.

