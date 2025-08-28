Borsa: Milano sale (+0,68%) con l’Europa, Parigi la migliore

agenzia

Moncler e Stellantis guidano i rialzi, rally Mfe per Prosieben

MILANO, 28 AGO – Piazza Affari è bene intonata al pari delle altre Borse europee dove si mette in luce Parigi (+1%) mentre si cerca una soluzione alla crisi di governo su cui pende la spada di Damocle del voto di fiducia chiesta per l’8 settembre dal premier Bayrou. Anche lo spread del titolo di Stato francese è migliorato restringendosi sia rispetto al Bund sia al Btp italiano. Sui mercati in generale, dove Francoforte guadagna lo 0,43%, non c’è stato l’effetto delle prospettive di ricavi deludenti per il trimestre in corso di Nvidia dato che il numero uno Huang ha usato toni ottimistici sulla domanda di chip per l’intelligenza artificiale. I futures su Wall Street sono ora tutti in cauto rialzo e si guarda in giornata ai dati macro della seconda lettura del Pil e ai sussidi di disoccupazione. A Milano (+0,68%) si mettono in luce Moncler (+3,9%), Stellantis (+3,3%) in una buona giornata per il settore auto sulla scia delle immatricolazioni in Europa, Campari (+3,3%) e Cucinelli (2,2%). In fondo al paniere principale c’è invece Leonardo (-0,56%) insieme alle utilities. Tra i piccoli corrono Mfe A e B rispettivamente del 6,8 e del 6,4%: il sogno di prendersi Prosieben (+1,5% a Francoforte) dopo sei anni dall’ingresso nella tv tedesca si realizza in vista della conclusione dell’offerta d’acquisto a inizio settembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA