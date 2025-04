Borsa: Milano sale (+0,95%), balza B. Generali, bene Mediobanca

agenzia

Acquisti anche su Mps, debole invece Generali. Spread a 110,8

MILANO, 28 APR – Appare positiva Piazza Affari nella prima mezz’ora di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,95% a 37.699 punti. Sale a 110,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 3,2 punti al 3,6% e quello di 3 punti al 2,5% circa. In luce Banca Generali (+6,7%) dopo l’offerta di scambio di Mediobanca (+1,48%), che mette sul piatto la propria quota in Generali (-1,19%) in cambio del 100% della controllata. Una mossa che si inserisce nell’ambito dell’offerta di scambio di Mops (+2,89%) su Piazzetta Cuccia. Sempre in campo bancario corre Banco Bpm (+2,12%) nel primo giorno dell’Ops di Unicredit (+1,59%). Brillanti Interpump (+3,8%), Azimut (+2,59%), Iveco (+2,07%), Stellantis (+2%), Saipem (+1,95%) dopo la nuova commessa nel Regno Unito per conto di Eni (+0,8%) e Pirelli (+1,67%). In ambito bancario si evidenziano Bper (+1,96%), Popolare Sondrio (+1,69%) e Intesa (+1,44%). Poco mosse Diasorin (-0,13%) e Leonardo (-0,1%), positive Cucinelli (+1%), Ferrari (+0,9%), Tenaris (+0,85%), Poste e Tim (+0,8% entrambe). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Giglio Group (+89,33%), debole invece Pininfarina (-4,11%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA