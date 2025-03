Borsa: Milano sale (+1%) con le banche

agenzia

Prese di beneficio su Leonardo -4%

MILANO, 12 MAR – Piazza Affari sale (+1%) con la spinta impressa dai titoli bancari ma si mettono in luce anche Prysmian (+3,5%) e Pirelli (+2%). Popolare Sondrio, dopo la presentazione del piano, sale del 2,3%, Unicredit del 2,2%, Mps e Nexi del 2 per cento. Dopo tanto crescere, archiviati i conti 2024, arrivano le prese di profitto su Leonardo che cede il 4 per cento. Giù anche Fincantieri (-3,8%).

