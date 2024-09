Borsa: Milano sale con l’Europa in attesa della Bce

agenzia

In aumento gas e petrolio. Bene Campari e la Popolare di Sondrio

MILANO, 09 SET – Prima seduta della settimana in rialzo per le Borse europee, con Piazza Affari che nell’indice Ftse Mib in aumento finale dello 0,90% a 33.590 punti e l’Ftse All share in crescita dello 0,88% a quota 35.693. Nel Vecchio continente il listino migliore è stato quello di Londra salito dell’1,1%, seguito da Parigi, Francoforte e Amsterdam, in crescita dello 0,9%. In aumento dello 0,8% Madrid. Gli operatori non si sono spaventati per i segnali negativi da Giappone e Cina, con l’attenzione rivolta a giovedì, quando la Bce deciderà sul taglio dei tassi e soprattutto potrebbe dare le indicazioni sulla politica monetaria del prossimo futuro.