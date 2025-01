Borsa: Milano sale con Prysmian e Iveco, tonfo Stm

agenzia

Bene Generali dopo il piano, fiacca Mps con Mediobanca

MILANO, 30 GEN – Piazza Affari in cauto rialzo dopo le prime contrattazioni con gli investitori che guardano alla riunione di oggi della Bce per capire le intenzioni di Francoforte sui tassi. Il Ftse Mib avanza dello 0,2% sostenuto dagli acquisti su Prysmian (+3,7%), Iveco (+1,9%), Buzzi (+1,8%), Unipol (+1,5%), Pirelli (+1,2%) e Leonardo (+1,2%). Bene Generali (+0,9%) dopo l’annuncio del nuovo piano che prevede la distribuzione di 7 miliardi di euro di dividendi agli azionisti. Crolla invece Stm (-7,2%), dopo un 2024 in calo e un outlook sul primo trimestre sotto le attese, vendite anche su Campari (-1,7%) e Nexi (-1%). Fiacca Mps (-0,6%) nel giorno in cui il ceo Luigi Lovaglio incontrerà a Londra fondi e investitori per spiegare l’ops su Mediobanca (-0,3%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA