Borsa: Milano sale con Prysmian e Saipem, fiacche le banche

Bene Tim con la promozione di S, vola Landi Renzo, giù Piaggio

MILANO, 10 LUG – Avvio in cauto rialzo per Piazza Affari: il Ftse Mib che sale dello 0,1% sostenuto ancora una volta da Prysmian (+2,5%), con a ruota Saipem (+1,9%) e Tim (+1,8%), che sfrutta il rialzo del rating da parte di S&P Global. Bene anche Stm (+1%), in scia ai ricavi del colosso di Taiwan Tsmc, Interpumpo (+1%) e Nexi (+0,9%). Fiacche invece le banche, con Banco Bpm in fondo al listino (-1,4%), seguita dalla Popolare di Sondrio (-1,1%) e da Unicredit (-0,3%), vendute anche Iveco (-1,1%) e Campari (-0,4%). Fuori dal Ftse Mib decolla Landi Renzo (+11%) dopo l’annuncio di una manovra di rafforzamento patrimoniale che vedrà il sostegno del Mimit, attraverso il Fondo salvaguardia imprese, mentre scivola Piaggio (-2,7%), tagliata a ‘neutral’ da Exane.

