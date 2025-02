Borsa: Milano sale con Stm, Mps e Generali, vola Ferragamo

agenzia

Bene Ferrari, avanza Mediobanca, fiacche Campari e Stellantis

MILANO, 31 GEN – Avvio di seduta positivo per Piazza Affari dove l’indice Ftse Mib sale dello 0,3% sostenuto dal rimbalzo di Stm (+2,4%), ieri oggetto di forti vendite dopo la trimestrale, e dagli acquisti su Mps (+1,5%) e Generali (+1%), che ritocca nuovamente i massimi dal 2008 dopo la presentazione del nuovo piano industriale. Meno frizzante Mediobanca (+0,5%), oggetto di scalata da parte del Monte. Bene anche Ferrari (+1%), Cucinelli (+0,8%), Leonardo (+0,8%) e Nexi (+0,8%) mentre in fondo al listino si collocano Campari (-0,8%) e Stellantis (-0,8%) in attesa, domenica, dei primi dazi di Trump all’indirizzo di Messico e Canada. Deboli anche Italgas (-0,6%) e Inwit (-0,5%). Fuori dal listino principale vola Ferragamo (+9,7%) dopo i conti.

