Borsa: Milano sale dello 0,77% con Tenaris, Unicredit e Bpm

agenzia

Resta poco mossa Stellantis dopo scelta ceo. Flette ancora Tim

MILANO, 28 MAG – Borsa di Milano positiva con il Ftse Mib che sale dello 0,77% a 40.431 punti. A dare lo slancio al listino la corsa di Tenaris (+4,2%) che ha lanciato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1,2 miliardi di dollari. In luce Banco Bpm (+3%) e Unicredit (+1,91%) dopo Moody’s sulle banche e in attesa che si definisca la partita sul risiko che si intreccia con i ricorsi al Tar e il nodo del golden power. Sale anche Mps (+1,3%). Tra gli altri bene Leonardo (+1,95%) e Prysmian (+1,94%). Poco mossa Stellantis (+0,59%) dopo la scelta del nuovo ceo Antonio Filosa. Vendite su Tim (-1,04%) mentre si allungano i tempi per la restituzione dallo Stato, che nel 1998 aveva incassato un canone non dovuto, di un miliardo di euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA