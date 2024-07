++ Borsa Milano scivola -1,8% con l’Europa, St e Stellantis -10%

agenzia

I risultati premiano Saipem e Italgas

MILANO, 25 LUG – La Borsa di Milano scivola e l’indice Ftse Mib cede l’1,8% a 33.851 punti facendo peggio degli altri listini europei. Parigi è in calo dell’1,54% e Francoforte dell’1,1%. A zavorrare il listino milanese sono St (-10,3%), che ha registrato una trimestrale sotto le attese e ha tagliato la guidance sul 2024, e Stellantis (-9,9%) per i risultati semestrali deludenti. Male anche Interpump (-5,7%). Si muovono invece in controtendenza sulla scia dei conti Saipem (+0,83%) e Italgas (+0,53%).

