Borsa: Milano si conferma in rialzo (+1,25%), occhi su Iveco

Brillanti anche Leonardo e Stellantis. Spread sotto 101 punti

MILANO, 26 MAG – Piazza Affari si conferma in rialzo dopo 3 ore di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita dell’1,25% a 39.968 punti, tra scambi inferiori al miliardo di euro di controvalore a causa della chiusura festiva di Londra e di New York. Sotto i riflettori Iveco (+2,96%), che ha diversi pretendenti per la divisione veicoli blindati (Idv), tra cui Leonardo (+2,57%). Sugli scudi anche Stellantis (+2,68%), spinta dal rinvio dei nuovi dazi Usa al prossimo 9 luglio, ed Stm (+2,5%), in linea con l’andamento dei titoli del settore. Acquisti anche su Interpump (+2,32%) e Campari (+2,1%). Seguono Prysmian e Saipem (+2,05% entrambe), Cucinelli (+1,68%) e, a distanza, Moncler (+0,92%). Tra i bancari svetta Intesa (+1,8%), seguita da Unicredit (+1,7%) e Popolare Sondrio (+1,64%). Più caute Bper (+1,13%)e Banco Bpm (+0,9%), quasi immobile invece Mps (+0,21%). Si assesta sotto i 101 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,7 punti al 3,6% circa e quello tedesco di 2,5 punti poco sotto al 2,59%.

