Borsa: Milano spinta da banche, in Europa cala tensione dazi

agenzia

Pop. Sondrio e Bper sugli scudi, deboli Prysmian e St

MILANO, 13 AGO – Popolare di Sondrio (+3,2%) e Bper (+2,12%) sono le regine di Piazza Affari ma le banche tutte sono protagoniste della seduta. Intesa ha guadagnato l’1,63%, Mps l’1,49% e Banco Bpm l’1,3 per cento. Bene anche Enel (+1,3%) e Pirelli (+1,07%) in scia al calo delle tensioni sui dazi e al rafforzarsi delle attese per un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve a settembre. L’indice Ftse Mib ha superato i 42 mila punti (+0,6% a 42.186 punti) ai massimi dal 2007. In Europa, dove Parigi ha guadagnato lo 0,66%, Francoforte lo 0,67% e Londra lo 0,19%, il settore tecnologico è stato tra i migliori ma anche le banche hanno sovraperformato, guadagnando per la sesta sessione consecutiva e chiudendo a un nuovo massimo dal 2008: con Santander (+1,4%), Bbva (+1,6%), Bnp Paribas (+1,5%)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA