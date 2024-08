Borsa: Milano svetta con Tenaris e Stm, vola la Juve

agenzia

Corrono Interpump e Ferrari, vendite su Tim e le utilities

MILANO, 29 AGO – Piazza Affari svetta in Europa, in una seduta positiva per le Borse del vecchio Continente, rincuorate dalla crescita vivace del Pil americano e dalla frenata dell’inflazione in Germania e Spagna. Il Ftse Mib è salito dello 0,92%, spinto da Tenaris (+5,5%), in una giornata positiva per i petroliferi, e da Stm (+3%), in spolvero dopo i risultati di Nvidia. Sul listino milanese si sono messe in luce anche Interpump (+2,1%), Ferrari (+1,85%), Campari (+1,7%), Saipem (+1,5%), Amplifon (+1,5%), Mediobanca (+1,4%) e Generali (+1,2%). In controtendenza, invece, Tim (-1,3%), su cui ha il fiato corto la speculazione legata alla vendita della quota di Vivendi, Inwit (-0,8%) e le utilities, con in testa Hera (-1,1%), Italgas (-0,8%) e Snam (-0,7%). Fuori dal Ftse Mib vola la Juve (+11%) dopo l’ufficializzazione dell’acquisto del centrocampista Teun Koopmeiners.

