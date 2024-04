Borsa: Milano tiene (+0,15%) grazie a Saipem, Enel ed Eni

agenzia

Bene anche Amplifon. Giù Interpump e Stellantis

MILANO, 12 APR – Piazza Affari (+0,15%) è una delle poche Borse europee ad aver terminato in positivo pur avendo ridotto buona parte dei guadagni iniziali sulla scia della debolezza di Wall Street. Mentre è salita la tensione in Medioriente per i timori di un attacco dell’Iran a Israele, riflessasi in prima battuta sulla corsa del prezzo del greggio, hanno sostenuto il listino milanese Saipem (+3,92%), Amplifon (+3,42%) grazie alla promozione da parte di Equita, Enel (+2,91%) e il petrolifero Eni (+2,69%). Le vendite hanno invece piegato Interpump (-5,63%), Stellantis (-3,27%), Banco Bpm (-1,2%), Stm (-1,05%) e Mps (-0,97%). Tra i peggiori anche Tim (-0,91%) nella ‘record date’, ultimo giorno utile per avere in mano le azioni e poter partecipare all’assemblea.

