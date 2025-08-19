Borsa: Milano tiene (+0,3%) con le banche, debole Leonardo

agenzia

Bene Mediobanca e Mps, acquisti anche su Pirelli e Prysmian

MILANO, 19 AGO – Nei primi scambi Piazza Affari conferma la tendenza marginalmente positiva dell’avvio, in linea con i principali listini europei: l’indice Ftse Mib cresce dello 0,3%, con Buzzi che sale dell’1,3% e Mediobanca dell’1,2% dopo il via libera della Bce all’Ops su Banca Generali. In rialzo sulla stessa linea Mps dopo che la sua offerta su piazzetta Cuccia è arrivata ieri al 19% del capitale. In Borsa a Milano tra i titoli principali bene anche Pirelli e Prysmian, che salgono di un punto percentuale. Con gli operatori che guardano alle prospettive di pace in Ucraina e soprattutto alle prossime mosse della Fed, prosegue l’andamento sull’ottovolante per Leonardo, che cede in avvio il 2,8% dopo il forte rialzo di ieri.

