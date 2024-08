Borsa: Milano tiene con Ferrari e Mediolanum, debole Bper

agenzia

Positiva Tim dopo cessione quota in Daphne. Ancora giù il rublo

MILANO, 13 AGO – Piazza Affari nei primi scambi conferma l’avvio leggermente positivo, in linea con l’Europa: l’indice Ftse Mib sale dello 0,2% con il titolo Ferrari in crescita dell’1,1%. Bene anche Banca Mediolanum (+1%) e Tim in rialzo dello 0,8% a 0,22 euro dopo aver ceduto la quota residua del 10% in Daphne 3, holding di controllo di Inwit, con un incasso di 250 milioni. Tra i titoli principali, debole Stellantis (-0,5%), in calo dell’1,4% Bper. Spread Btp-Bund calmo sui 141 punti base, con l’euro piatto a quota 1,09 contro il dollaro. Sempre debole il rublo dopo lo scivolone di ieri sulla portata dell’attacco dell’Ucraina in Russia: la moneta di Mosca cede oltre l’1% sia nei confronti dell’euro sia del dollaro.

