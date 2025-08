Borsa: Milano tiene con l’Europa, bene Campari e Mediobanca

agenzia

Positive anche Popolare di Sondrio e Ferrari, fiacca Tim

MILANO, 05 AGO – Piazza Affari nei primi scambi conferma di muoversi in linea con l’Europa e prova a tenersi sopra la parità (indice Ftse Mib +0,2%) con Campari che rimbalza dell’1,7% dopo il calo di ieri e Mediobanca che sale ancora segnando una crescita in avvio dell’1,3%. Tra i titoli principali in aumento di un punto percentuale la Popolare di Sondrio e Ferrari, generalmente calme le banche con Mps che cresce dello 0,5%. Deboli Tim, A2a ed Hera, limati dello 0,3%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA