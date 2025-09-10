Borsa: Milano tiene con l’Europa, bene Prysmian

agenzia

Calme Mps e Mediobanca. Spread Italia-Francia sull'altalena

MILANO, 10 SET – Piazza Affari nei primi scambi conferma l’avvio di qualche frazione sopra la parità (+0,2%), con Prysmian in rialzo di circa un punto percentuale che appare come il titolo migliore in avvio tra quelli a elevata capitalizzazione. Mediobanca e Mps salgono dello 0,7% dopo la corsa di ieri, mentre Nexi registra vendite consistenti in calo del 2% a 5,11 euro. In leggero rialzo lo spread tra Btp e Bund a 10 anni a 82 punti base, mentre il differenziale nei confronti della Francia continua a ondeggiare attorno alla parità con il rendimento del prodotto del Tesoro che, come già avvenuto nei giorni scorsi, può essere anche migliore di quello di Parigi. Il tasso del Btp a 10 anni attualmente è al 3,463% contro il 3,468% dell’Oat francese.

