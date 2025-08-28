Borsa: Milano tiene con l’Europa dopo dati Usa e Wall street

agenzia

Spread calmo, euro in rialzo. Si amplia la caduta di Tim (-9%)

MILANO, 28 AGO – Mercati azionari senza scossoni dopo la raffica di dati Usa e l’avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella di Parigi, che sale dello 0,5% dopo la debolezza degli ultimi giorni sulla tenuta del governo, seguita da Milano e Madrid che crescono dello 0,2%. Piatta Francoforte, in calo dello 0,2% il listino azionario di Londra e di quasi mezzo punto percentuale quello di Amsterdam. Spread tra Italia e Germania calmo attorno agli 85 punti base, mentre quello con la Francia ondeggia tra i 6 e i 5 ‘basis point’. Euro in rialzo dello 0,3% contro il dollaro a quota 1,667, petrolio limato dello 0,5% a 63,8 dollari al barile. In questo contesto, in Piazza Affari salgono di quasi tre punti percentuali Moncler, Stm e Prysmian. In calo invece del 2,5% Saipem. Prosegue il crollo di Tim (-9% a 0,41 euro) dopo che dopo che l’amministratore delegato di Iliad, Thomas Reynaud , ha detto che “non abbiamo più alcun colloquio con Tim dall’inizio di aprile e non riprenderanno”.

