Borsa: Milano tiene con l’Europa dopo Wall street e i prezzi Usa

agenzia

Spread stabile, euro in rialzo. In Piazza Affari bene le banche

MILANO, 26 SET – Mercati azionari del Vecchio continente tutti in aumento dopo il dato dell’inflazione dagli Stati Uniti in linea con le attese e l’avvio di Wall street. La Borsa migliore è quella di Madrid, che sale di oltre un punto percentuale sulla forza di titoli come Acerinox e Arcelormittal. Piazza Affari cresce dello 0,8%, con Parigi e Francoforte in aumento dello 0,7%. Positiva anche Londra (+0,6%), con Amsterdam cauta comunque in rialzo dello 0,2%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è stabile sugli 83 punti base, con l’euro in leggero aumento a quota 1,167 contro il dollaro. Nel settore energia in rialzo dello 0,5% sia il gas sia il petrolio, rispettivamente a 32,6 euro al Megawattora e a 65,3 dollari al barile. In questo clima sul listino principale di Milano il titolo più acquistato è Unipol che sale del 2,8%, con Generali e la Popolare di Sondrio in aumento del 2,2%. Bene tutto il settore finanziario e positiva anche Tim, in rialzo di un punto percentuale e mezzo. In calo di oltre l’1% Stellantis, Campari e Stm.

