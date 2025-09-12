Borsa: Milano tiene con l’Europa, rimbalza Nexi, giù Stellantis

agenzia

Euro stabile su quota 1,17 contro il dollaro

MILANO, 12 SET – Piazza Affari nei primi scambi conferma l’orientamento di qualche frazione positivo (Ftse Mib +0,2%), in linea con gli altri mercati azionari europei. Tra i titoli principali salgono di oltre un punto percentuale Prysmian, Stm e Nexi, quest’ultima dopo la debolezza di ieri. In rialzo anche Mediobanca (+0,9%) e Mps (+0,8%). Qualche presa di profitto su Stellantis, che scede dell’1,2% dopo la corsa di ieri sulle previsioni dell’amministratore delegato Filosa, che vede molto opportunità e indica che il gruppo con i nuovi modelli tornerà a crescere negli Stati Uniti. Euro stabile su quota 1,17 contro il dollaro, spread con la Francia verso la parità.

