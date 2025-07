Borsa: Milano tiene con Stellantis, calme Banco Bpm e Unicredit

agenzia

Bene anche Prysmian e Stm, deboli Tim e Recordati

MILANO, 15 LUG – Piazza Affari nei primi scambi conferma l’avvio in tenuta: l’indice Ftse Mib dopo un avvio in leggero rialzo ondeggia attorno alla parità, con Prysmian che sale dell’1,7%, seguita da Stellantis e Stm in crescita dell’1,6%. Nel settore del credito, Mediobanca sale dello 0,4%, con Mps in aumento dello 0,2%. Piatta Unicredit e in calo dello 0,2% a 10,52 euro Banco Bpm dopo la corsa di ieri sulla possibile crescita del Credit Agricole e gli scenari dell’Ops lanciata dalla banca guidata da Andrea Orcel. Nel paniere dei titoli principali deboli Tim e Recordati, che cedono un punto percentuale.

