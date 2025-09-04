Borsa: Milano tonica con Tim e Mfe, male Leonardo

agenzia

Bene Mediolanum, Tenaris e Generali, vendute Diasorin e Mps

MILANO, 04 SET – Piazza Affari chiude la seduta in rialzo, in linea con le altre Borse europee, sostenute dalle scommesse per un taglio dei tassi della Fed a settembre dopo i dati non particolarmente brillanti sul mercato del lavoro americano. Il Ftse Mib è salito dello 0,49%, trainato dagli acquisti su Telecom (+4,9%), Banca Mediolanum (+2,5%), Tenaris (+2,1%), Generali (+2%) e Buzzi (+2%). Bene il comparto bancario, con in testa la Popolare di Sondrio (+1,6%) e Unicredit (+1%) mentre proseguono le vendite su Mps (-2,3%) e Mediobanca (-1,9%) in attesa di vedere quale soglia di capitale raggiungerà Siena. Acquisti sulle utilities con Terna (+1,3%) e Italgas (+1,3%) mentre si sono mosse in controtendenza Leonardo (-4%), Diasorin (-3,2%) e Moncler (-2,2%). Fuori dal Ftse Mib balzo di Mfe, con le azioni A salite del 7% e le B del 6,2% dopo i dati definitivi dell’opas su Prosieben, che hanno consegnato al Biscione quasi il 76% del gruppo tedesco.

