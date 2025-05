Borsa: Milano tutta positiva (+1,3%), sprint Iveco e Stellantis

agenzia

Ottimismo dopo rinvio dazi Usa. Lo spread risale a 101,4 punti.

MILANO, 26 MAG – Torna l’ottimismo in Piazza Affari dopo il rinvio dei dazi Usa all’Ue annunciato dal presidente Donald Trump. E’ interamente positivo il listino principale dopo oltre mezz’ora di scambi, con l’indice Ftse Mib in rialzo dell’1,3%, spinto da Iveco (+3%), che ha diversi pretendenti per la divisione veicoli blindati (Idv), tra cui Leonardo (+1,67%). Sugli scudi anche Stm (+2,58%), in linea con l’andamento dei titoli del settore in Europa e a Tokyo. Bene poi Interpump (+2,26%) e Stellantis (+2,2%), tra i titoli più esposti sul fronte dei dazi Usa, che Trump ha deciso di rinviare dal 1 giugno al 9 luglio. La seguono Cucinelli (+1,92%) e, a distanza, Moncler (+0,74%). Acquisti sui bancari Intesa (+1,46%), e Unicredit (+1,44%) e Popolare Sondrio (+1%). Più caute Bper (+0,34%) e Banco Bpm (+0,27%). Positive Saipem (+1,9%), Tenaris (+1,64%) ed Eni (+1,33%). Risale a 101,4 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 3 punti oltre il 3,61% e quello tedesco di 3,2 punti sopra al 2,59%.

