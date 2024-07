Borsa: Milano vivace con Iveco e Stellantis, fiacca Prysmian

agenzia

Il Ftse Mib avanza dell'1%, corrono Webuild e Immsi

MILANO, 18 LUG – Piazza Affari continua ad avanzare decisa a circa un’ora dalla fine di una seduta positiva per tutte le Borse europee, confortate dall’atteggiamento laico di Christine Lagarde su un nuovo taglio dei tassi della Bce a settembre, dall’indebolimento del mercato del lavoro americano e dalla conferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue. Sul listino milanese si mettono in luce Iveco (+6%) e Stellantis (+2,7%), con tutto l’automotive che beneficia dei dati sulle immatricolazioni e dei risultati sopra le attese di Volvo. Bene anche Hera (+1,7%), Inwit (+1,7%), Tenaris (+1,7%), Fineco (+1,6%) e Tim (+1,5%). Tra le utilities svettano Snam (+1,4%) e Italgas (+1,3%) mentre tra le banche trotta Intesa (+1%). In controtendenza Prysmian (-1,2%), Stm (-0,5%) e Amplifon (-0,3%). Fuori dal Ftse Mib corrono Webuild (+5,9%), Immsi (+5%) e Fincantieri (+5%) mentre scivolano Bialetti (-3%) e Safilo (-2,4%).

