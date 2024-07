agenzia

Parigi -0,27%

MILANO, 25 LUG – Partenza debole per le Borse europee. Francoforte ha segnato in apertura in ribasso dello 0,97%, Parigi dello 0,27%. Fuori dalla zona euro Londra è in calo dello 0,27%.

