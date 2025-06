agenzia

Francoforte -0,6%, Londra -0,35% in vista della BoE

MILANO, 19 GIU – Partenza debole sui listini europei per le tensioni in Medio Oriente, nel conflitto in Iran, oltre che per le previsioni della Fed sull’economia Usa. Parigi cede lo 0,66%, Francoforte lo 0,6%, Londra lo 0,35% in attesa della Bank of England che non dovrebbe peraltro intervenire sui tassi oggi.

