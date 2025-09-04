Borsa: soffre Parigi, in rialzo il resto d’Europa

agenzia

Milano +0,39% con Tim e Generali

MILANO, 04 SET – Soffre Parigi (-0,19%), l’unica Borsa in terreno negativo ma il Cac 40 riduce le perdite sulle indiscrezioni che vedono il presidente Emmanuel Macron cercare di evitare di indire elezioni anticipate. Le altre piazze proseguono in rialzo con Francoforte in rialzo dello 0,78%, Londra dello 0,18%, Madrid dello 0,74% e Milano dello 0,39 per cento. A Milano corre Tim (+3,3%) e sugli scudi si posiziona Generali (+1,44%) mentre Mediobanca cede il 2,6% e Mps il 3,07 per cento.

