Borsa: Stellantis pesa su Milano, giù anche Iveco

Perdite più contenute per Ferrari

MILANO, 30 SET – Seduta pesante a Piazza Affari (-1,73%) dopo il taglio delle stime sul 2024 di Stellantis (-14,72%) che non solo affossa la casa automobilistica italo-francese ma trascina in ribasso anche Iveco (-4,04%). Limita invece i danni Ferrari (-1,2%) in una brutta giornata per l’intero settore automotive europeo dove si succedono i profit warning dei grandi marchi marchi. Le vendite colpiscono tuttavia un po’ tutti i settori e tra i maggiori cali sono da annoverare quelli di Amplifon (-3,41%), Stm (-3%) e Mps (-2,78%). In decisa controtendenza si sono invece mosse Brunello Cucinelli (+1,79%), Saipem (+1,59%) e Tim (+0,77%)

