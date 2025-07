Borsa Sudafrica +19% da inizio 2025, indice supera quota 100.000

agenzia

Ottimismo sul voto di bilancio oggi in Parlamento

CAPE TOWN, 23 LUG – L’indice principale della Borsa sudafricana ha superato per la prima volta la soglia psicologica dei 100.000 punti, sostenuto dall’ottimismo degli investitori sul fatto che un voto cruciale sul bilancio riceverà il sostegno dei principali partiti della coalizione di governo. Lo scrive oggi l’agenzia Bloomberg. Dall’inizio dell’anno, l’indice ha registrato un rialzo di circa il 19%, toccando ripetutamente nuovi massimi storici e sovra-performando l’indice di riferimento dei mercati emergenti. I guadagni sono stati trainati in particolare dai titoli minerari di metalli preziosi, tra cui Sibanye Stillwater (società internazionale leader nell’estrazione di metalli preziosi) e Northam Platinum (produttore integrato indipendente di metalli del gruppo del platino, quotato sulla Johannesburg Stock Exchange). Il presidente del Sudafrica, Cyril Rampahosa, ha rimosso questa settimana il ministro dell’Istruzione superiore, al centro di numerose polemiche, contribuendo ad allentare le tensioni all’interno dell’alleanza di governo e aprendo la strada all’approvazione del bilancio nazionale. Secondo le analisi di banche d’investimento statunitensi come JPMorgan Chase & Co. e Goldman Sachs Group, espresse all’inizio del mese, anche i titoli finanziari e ciclici sudafricani sono destinati a sovraperformare rispetto ai pari dei mercati emergenti, grazie all’allentamento della politica monetaria della Federal Reserve, che potrebbe offrire margini alla banca centrale sudafricana per tagliare i tassi d’interesse.

