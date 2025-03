Borsa: titoli difesa corrono coi conti Thales e il piano Ue

agenzia

L'indice Stoxx avanza dell'1%, il gruppo francese fa +10%

MILANO, 04 MAR – Ancora acquisti in Borsa per i titoli della difesa mentre la presidente della Ue, Ursula von der Leyen, sta illustrando il piano di difesa comune che potrà far leva su una capacità di spesa da parte degli Stati membri di 800 miliardi di euro. L’indice Stoxx avanza dell’1%, spinto da Thales (+10,6%), che festeggia risultati superiori alle attese. In forte rialzo anche Dassault (+4,1%), Bae Systems (1,3%) e Leonardo (+2,6%)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA