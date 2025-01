Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,33%)

agenzia

Nikkei sopra i 40mila punti, in scia al record di Wall Street

TOKYO, 24 GEN – La Borsa di Tokyo inizia l’ultima seduta della settimana in rialzo, seguendo l’ultimo aggiornamento del record degli indici azionari statunitensi e in attesa della conclusione della riunione della Banca del Giappone (Boj) quest’oggi. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione positiva dello 0,33% a quota 40,089.04, aggiungendo 130 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, scambiando a 156,109, e a un livello di 162,60 sull’euro.

