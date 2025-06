Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,61%)

agenzia

Ottimismo sui negoziati Cina-Usa sul commercio globale

TOKYO, 11 GIU – La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in territorio positivo, seguendo l’accelerazione del mercato azionario Usa e mentre prevale l’ottimismo sull’esito dei negoziati tra Cina e Stati Uniti per attenuare l’impatto dei dazi sul commercio globale. In apertura l’indice di riferimento Nikkei segna un rialzo dello 0,61% a quota 38.446,39, con un aumento di 234 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna a svalutarsi sul dollaro, a un livello di 144,90, così come sull’euro, a 165,60.

