Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,58%)

agenzia

Attesi dati dell'inflazione della Cina, yen stabile sul dollaro

TOKYO, 12 GIU – La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in calo, dopo la chiusura mista degli indici azionari Usa e con gli investitori che guardano ai dati sull’inflazione provenienti dalla Cina attesi in leggero aumento. In apertura di scambi il Nikkei segna una flessione dello 0,58% a quota 38.909,09, con una perdita di 225 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 157,10 e sull’euro a 168,70.

