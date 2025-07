Borsa: Tokyo, apertura in leggero calo (-0,34%)

agenzia

Cautela su prosecuzione trattative commercio con Usa

TOKYO, 25 LUG – La Borsa di Tokyo inizia l’ultima seduta della settimana in leggero calo, in scia alla chiusura mista degli indici azionari Usa e con gli analisti che guardano a ulteriori sviluppi sulle trattative commerciali con l’amministrazione Trump. Il listino di riferimento Nikkei arretra dai massimi in un anno a quota 41.682,94, con una variazione negativa dello 0,34% e una perdita di 143 punti. Sul fronte valutario lo yen perde nuovamente terreno, a 147,10 sul dollaro e a 172,80 sull’euro.

