Borsa: Tokyo, apertura in netto ribasso (-1,31%)

agenzia

Timori su impatto dazi su commercio globale. Yen si rafforza

TOKYO, 07 MAR – La Borsa di Tokyo avvia l’ultima seduta in ribasso, in scia alla nuova contrazione degli indici azionari Usa, mentre aumentano i timori di pesanti ripercussioni sul commercio globale dopo i dazi annunciati dall’amministrazione Usa e possibili ritorsioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l’1,31%, segnando quota 37,210.78, con una perdita di 494 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a un livello di 147,80 e sull’euro a 159,50.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA