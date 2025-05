Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,22%)

agenzia

Segue mantenimento tassi invariati Fed. Yen stabile

TOKYO, 08 MAG – La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in territorio positivo, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi con il mantenimento dei tassi invariati da parte della Fed e l’attesa dell’avvio dei negoziati tra Pechino e Washington sul commercio globale. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un rialzo dello 0,22% a quota 36.860,64, con un aumento di 80 punti. Sul fronte valutario lo yen è poco variato, sul dollaro a 143,80 e sull’euro a 162,80.

