Borsa Tokyo: apertura in rialzo (+0,41%)

Dopo record Wall Street, nuovi segnali da Banca centrale Cina

Di Redazione |

TOKYO, 22 SET – La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, seguendo il record degli indici azionari Usa, in attesa di nuove indicazioni sui tassi di riferimento dalla Banca centrale cinese. In apertura il Nikkei avanza dello 0,41%, a quota 45.230,49, con un guadagno di 184 punti. Sul fronte valutario lo yen si rafforza leggermente sul dollaro, a 148,10, e sull’euro a 173,80.

