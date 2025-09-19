agenzia
Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,72%)
Acquisti su tecnologia. Attesa riunione della Bank of Japan
TOKYO, 19 SET – La Borsa di Tokyo inizia l’ultima seduta della settimana in aumento, consolidando il record del listino di riferimento seguendo l’analogo andamento del mercato azionario Usa, con la tecnologia sugli scudi in attesa delle nuove indicazioni dalla riunione della Bank of Japan (Boj) che si concluderà oggi. In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,72% a quota 45.629,45, con un guadagno di 326 punti. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 147,40 e sull’euro a 174,40.
