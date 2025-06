Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,73%)

agenzia

Lo yen si svaluta su dollaro ed euro

TOKYO, 09 GIU – La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in aumento, in scia all’indebolimento dello yen che da slancio al settore export e in attesa dell’esito dei negoziati delle delegazioni di Cina e Stati Uniti in programma quest’oggi a Londra. In apertura l’indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,73% a quota 38.018,52, con un guadagno di 276 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a svalutarsi sul dollaro scambiando a un livello di 144,60, e sull’euro poco sopra a 165.

